Um idoso de 68 anos morreu na segunda-feira (27) após sofrer acidente na sítio Açudinho, zona rural de Custódia, no Sertão de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, a vítima pilotava uma moto em direção ao distrito de Quitimbu.

Ainda de acordo com a PM, a vítima colidiu com um carro, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A Delegacia de Custódia instaurou inquérito e vai investigar o caso.

Do G1