Idoso morre após colidir moto em caminhão na BR-232

Um idoso morreu na na noite do último sábado (23) após colidir a moto que pilotava em um caminhão na BR-232, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Ainda segundo a PRF, a vítima colidiu na traseira do caminhão e atingiu a carroceria. “O motorista do caminhão só percebeu o acidente quando parou pra jantar. Ele foi até o posto da PRF e realizou o teste do bafômetro, cujo resultado foi normal”, conforme informou a polícia.

Além da PRF, o Instituto de Criminalística e o Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local. A Polícia Civil vai investigar o caso. (G1)