Idoso morre após colisão entre moto e caminhão em PE

Um idoso de 85 morreu e uma jovem, de 21, ficou ferida após uma colisão entre uma moto e um caminhão na PE-300. O acidente foi registrado no último sábado (6) em Itaíba, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, as vítimas estavam na motocicleta.

Ainda segundo a PM, a jovem, que pilotava a moto, realizou uma conversão à esquerda da rodovia sem sinalizar. Foi quando houve uma colisão lateral com o caminhão. O idoso morreu no local, enquanto a motociclista foi levada para o Hospital da Restauração, no Recife.

O motorista do caminhão fugiu sem prestar socorro. O caso será investigado pela Polícia Civil. (G1)