Idoso morre após colisão entre um carro e dois caminhões no Sertão de PE

Um idoso de 73 anos morreu após um acidente na noite do último sábado (8) na BR-428, em Petrolina, no Sertão pernambucano. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão envolveu um carro e dois caminhões e ocorreu no quilômetro 164 da rodovia.

De acordo com a PRF, pelos vestígios verificados no local, o motorista do carro teria entrado na contramão da rodovia e colidiu com um caminhão. Depois, outro caminhão colidiu de frente com o carro e tombou, passando por cima veículo.

O motorista do carro morreu no local. Os motoristas dos caminhões não ficaram feridos. Eles fizeram o teste do bafômetro e o resultado foi normal.

Além da PRF, também estiveram no local do acidente o Corpo de Bombeiros, o SAMU e a Polícia Civil.

Do NE10 Interior