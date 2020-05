Idoso morre após passar mal em fila de corresponde bancário em Serra Talhada

Um idoso identificado apenas como ‘Jeremias da Borracharia’, faleceu no final da manhã desta segunda-feira (04), após passar mal no Centro de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações, a vítima estava na fila de um correspondente bancário do Bradesco, entre a Rua Enock Ignácio de Oliveira e a Rua Afrânio Godoy, quando se sentiu mal e caiu no chão.

Ainda de acordo com informações, o Corpo de Bombeiros chegou ao local para prestar os primeiros socorros, mas o idoso já estava sem sinal de vida. O corpo da vítima foi encaminhada para o Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães (HOSPAM).

Seu Jeremias era morador do distrito de Varzinha, na zona rural da cidade.