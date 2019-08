Idoso morre após ser atropelado na BR-232, no Agreste de PE

Um idoso de 67 anos morreu na noite da última terça-feira (6) após ter sido atropelado na BR-232, em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco. O acidente aconteceu no km 174 da rodovia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita é de que a vítima tenha sido atingida por um caminhão, já que no local foram encontradas pequenas partes do parachoque e da proteção do parafuso que fica na roda do veículo.

A Polícia Civil de Belo Jardim esteve no local e vai investigar o caso. (G1)