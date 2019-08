Idoso morre após ser atropelado por caminhão na BR-116 em Salgueiro

Um idoso de 68 anos morreu após ser atropelado no início da noite da última quarta-feira (1º), no quilômetro 19, da BR-116, em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminhão informou que o pedestre estava no meio da pista e ele não conseguiu desviar a tempo. O idoso morreu no local.

O motorista do caminhão, que não teve a identidade divulgada, realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal.

A Polícia Civil esteve no local e encaminhou o motorista para a delegacia de Salgueiro para serem realizadas as providências necessárias. (G1)