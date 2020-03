Idoso morre após ser atropelado por carreta na BR-101

Um idoso morreu após ser atropelado por uma carreta na manhã desse domingo (1º), na BR-101, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista da carreta foi submetido ao teste do bafômetro, mas não foi constatada embriaguez.

O acidente ocorreu por volta das 9h. Segundo a PRF, a vítima, de idade estimada em 73 anos, atravessava a rodovia na altura do quilômetro 53,9, no bairro de Jardim Paulista, quando foi atingida pelo veículo, morrendo logo em seguida.

O condutor da carreta se apresentou à Delegacia Metropolitana da PRF no Curado, Zona Oeste do Recife, onde fez o teste de alcoolemia, e foi levado em seguida à Delegacia de Polícia Civil de Paulista.

Da Folha de PE