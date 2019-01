Idoso morre após ser espancado durante tentativa de roubo no Sertão de PE

Um idoso de 68 anos morreu após ter sido espancado em Solidão, no Sertão de Pernambuco, durante uma tentativa de roubo. O caso aconteceu na terça-feira (22). A vítima trabalhava como agricultor.

Segundo a Polícia Militar, um homem estava trabalhando em um terreno quando ouviu o idoso pedir socorro. Ao chegar no local, a testemunha viu a vítima ensanguentada, com ferimentos no rosto, pernas e braços.

Ainda de acordo com a PM, durante o socorro, o idoso informou que dois homens entraram na casa dele para roubar. A vítima foi levada para o Hospital de Regional de Afogados da Ingazeira, mas não resistiu aos ferimento e morreu. A Polícia Civil vai investigar o caso.