Idoso morre após ser picado por abelhas e bater cabeça em pedra no Agreste de PE

Um idoso identificado como José Luiz da Silva, 81 anos, foi encontrado morto nesta segunda-feira (9) na zona rural de Taquaritinga do Norte, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, a vítima trabalhava no corte de lenha quando sofreu várias picadas de abelha.

Ainda segundo a PM, o homem chegou a cair e bater a cabeça em uma pedra. O corpo do idoso foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, onde será investigada a causa da morte. (G1)