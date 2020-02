Idoso morre após sofrer acidente enquanto andava de bicicleta no Agreste

Um idoso de 61 anos morreu após sofrer um acidente enquanto andava de bicicleta na noite da segunda-feira (10) na PE-170, no Sítio Alto do Cantinho, em Lajedo, no Agreste pernambucano. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

A vítima foi atropelada enquanto trafegava em sua bicicleta entre Lajedo e Canhotinho. O veículo que teria atropelado o homem não foi identificado.

O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), de Caruaru, também no Agreste pernambucano.

Investigações continuam

As investigações seguirão até a completa elucidação do ocorrido.

Do NE10 Interior