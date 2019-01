Idoso morre de infarto dentro de farmácia, após comprar medicamento em Salgueiro

Um idoso, de nome e idade ainda desconhecidos, morreu de infarto dentro de uma farmácia de Salgueiro por volta das 10h dessa segunda-feira, 7.

Segundo informações preliminares, o homem entrou no estabelecimento comercial localizado na Avenida Antônio Angelim e fez a compra normalmente. No momento em que estava pagando o medicamente, caiu de costas morto.

Muitos curiosos se aglomeraram no local para ver o que havia acontecido e se depararam com o corpo do idoso ainda no chão da farmácia. Chamada pelos funcionários do estabelecimento, a Polícia Militar acionou o Corpo de Bombeiros e o Instituto de Criminalística (IC) da Polícia Civil para confirmar a causa da morte e a identidade do homem.

Via Alvinho Patriota