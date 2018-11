Idoso morre e jovem fica ferido após colisão entre duas motos em São José do Belmonte

Um idoso de 65 anos morreu e um agricultor, de 26, ficou ferido nesse domingo (25) após um acidente na PE-430 na zona rural de São José do Belmonte, Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, as vítimas colidiram as motos que pilotavam.

Ainda segundo a PM, o jovem teve fratura exposta na perna e foi levado para um hospital, onde aguarda passar por cirurgia. Ele apresentava sinais de embriaguez. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. (G1)