Idoso morre e quatro pessoas ficam feridas em acidente na PE-300 em PE

Um idoso de 72 anos morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas após um acidente de trânsito na PE- 300 em Itaíba, no Agreste de Pernambuco.

Segundo a Polícia Militar, o veículo estava indo em direção para a cidade de Buíque, quando o condutor perdeu o controle do carro em uma curva e capotou diversas vezes. O carro ficou emborcado em um barranco.

Ainda de acordo com a PM, o idoso foi arremessado para fora do veículo e morreu no local. Os outros ocupantes do veículo foram socorridos e levados para o hospital de Itaíba. O estado de saúde das outras vítimas não foi informado. A Polícia Civil vai investigar o caso. (G1)