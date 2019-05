Idoso morre em acidente na BR-232 após motorista perder controle de carro

Um idoso de 68 anos morreu na manhã dessa segunda-feira (27) em um acidente na BR-232, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o caso ocorreu após o motorista do carro perder o controle do veículo.

Ainda segundo a PRF, um carro que seguia pela faixa da direita foi desviar de um buraco e entrou na faixa da esquerda. O motorista do veículo que seguia pela faixa da esquerda perdeu o controle, cruzou a pista e capotou, conforme informou a polícia.

O motorista que foi desviar do buraco fugiu do local. No veículo que capotou, três pessoas ficaram feridas, além do idoso, que morreu no local. Os feridos foram levados para o Hospital Regional do Agreste (HRA). (G1)