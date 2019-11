Idoso perde controle de moto e morre próximo a povoado de Sertânia

Um idoso de 65 anos morreu após perder o controle da moto nesse domingo (03) em Sertânia, no Sertão de Pernambuco. O acidente aconteceu na PE-275, próximo ao povoado de Albuquerque.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima morava no Recife, mas viajava mensalmente para Sertânia. Após o acidente, o veículo incendiou e o fogo atingiu o corpo do idoso, conforme informou a PM.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Caruaru. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Do G1