Idoso que seguia sentido Serra Talhada morre após sofrer acidente de carro na BR-232

Um idoso de 60 anos morreu na noite de domingo (08) em um acidente envolvendo dois carros na BR-232 em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Civil, Alexandre Alves dos Santos, 60 anos. dirigia um carro, em sentido Serra Talhada, quando bateu na lateral esquerda de outro veículo, que seguia no sentido do município de Salgueiro.

O carro do idoso foi parar no acostamento da pista e ele morreu no local. (G1)