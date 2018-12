Idoso sofre acidente de carro na PE-122 e é encontrado morto no Sertão de PE

O corpo de um idoso de 76 anos foi encontrado na quarta-feira (26) na PE-122, em frente ao povoado de Barra Bonita, em Lagoa Grande, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o carro de Clóvis Lopes Diniz saiu da pista, desceu um barranco e colidiu contra uma ribanceira do leito do Riacho Seco. Ele não resistiu as ferimentos e morreu no local.

Ainda de acordo com a polícia, o idoso morava em Petrolina e estava desaparecido desde a terça-feira (25). (G1)