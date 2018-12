Idoso suspeito de comércio ilegal de armas é preso com revólveres, munições e R$ 18 mil no Agreste de PE

Um idoso de 65 anos foi preso no sábado (8) suspeito de comércio e porte ilegal de armas em Buíque, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, um mandado de busca e apreensão foi cumprido na casa dele, onde vários materiais foram localizados.

Ainda segundo a PM, nas residências do idoso foram encontrados 631 munições dos calibres 16, 38, 32, 28, 12, 20, 36, .40, 22, 380, 6.35, 44 e 9mm, além de quatro revólveres, 11 espingardas, 106 recipientes contendo pólvora, 107 contendo espoleta, 67,8 kg de chumbo, um carregador de pistola cal. 7.65, além de R$18.021 mil em espécie.

Tanto o suspeito quanto o material apreendido foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Arcoverde, no Sertão. (G1)