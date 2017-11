Idosos do Abrigo Ana Ribeiro, em Serra Talhada, fazem pedidos simples de presente para o Natal

O lar de idosos, Ana Ribeiro, conhecido como ‘Casa dos Pobres’, localizado na Rua Isidoro Conrado, no centro da cidade de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú, lançou lançou uma campanha para que os velhinhos que vivem no abrigo não fiquem sem presentes de Natal.

Os ajudantes do abrigo pediram para que os moradores escrevessem em um quadro o que gostariam de ganhar no final do ano. As fotos foram publicadas nas redes sociais e a campanha está viralizando nos diversos grupos de whatsapp da cidade.

Os pedidos são os mais simples possível, vão desde diademas, sandálias, vestidos, até bonés. Faça parte dessa campanha simples, faça um idos sorrir. Adote e vá pessoalmente realizar o sonho de pessoas que já contribuíram muito ao longo de suas vidas.

O Abrigo Ana Ribeiro (Casa dos Pobre) funciona há 30 anos na rua Isidoro Conrado, próximo à Praça Manoel Pereira Lins, no centro de Serra Talhada. Para adotar, basta escolher um avô ou avó e levar o presente, no dia e horário de preferência, na sede do abrigo.

Informações pelo telefone: (87) 3831-5536.

Via Nayn Neto