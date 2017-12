Idosos são presos tentando receber benefícios de pessoas falecidas no Sertão de PE

A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira (14) três pessoas usando documentos falsos em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a polícia, uma idosa de 80 anos, um idoso de 71 e uma mulher de 48, foram detidos após tentarem realizar a atualização de benefícios do INSS na agência da Caixa Econômica Federal.