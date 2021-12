IF-PE abre vagas para transferência, reingresso, professor da rede pública de ensino e portador de diploma

Estão abertas as inscrições para 147 vagas em cursos dos campi Petrolina, Petrolina Zona Rural, Floresta, Salgueiro, Santa Maria da Boa Vista e Serra Talhada do Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IFSertãoPE). As vagas serão preenchidas através dos critérios de transferência, reingresso de outra instituição de ensino superior, professor da rede pública de ensino e portador de diploma. As inscrições seguem até 31 de dezembro pelo sistema eletrônico: https://spvo.ifsertao-pe.edu.br/.

No campus Petrolina, estão disponíveis vagas para os cursos de Tecnologia em Alimentos e Licenciaturas em Química, Física, Computação e Música; no campus Petrolina Zona Rural, as vagas são para Agronomia e Viticultura e Enologia; no campus Salgueiro, Licenciatura em Física, Sistemas para Internet e Tecnologia em Alimentos; no campus Serra Talhada, Engenharia Civil e Licenciatura em Física; no campus Santa Maria da Boa Vista, Licenciatura em Matemática e, no campus Floresta, Gestão de Tecnologia da Informação.

A transferência interna destina-se aos alunos estudantes do IFSertãoPE que desejarem mudar de curso. Já a transferência externa destina-se a candidato de curso superior reconhecido pelo MEC de área afim a do seu curso de origem. Há vagas também para Portador de Diploma, em que o candidato precisa ter sido diplomado anteriormente em curso de graduação de outra instituição de ensino superior (IES) autorizado ou reconhecido pelo MEC. Professores da rede pública de ensino no efetivo exercício do magistério também podem concorrer, desde que ainda não possuam curso de licenciatura plena, mas que atuem há pelo menos dois anos como docente na rede pública de educação.

Do Nayn Neto