IF-Sertão abre inscrições para Tecnologia da Informação em Serra Talhada

O IF Sertão-PE divulgou o edital nº 59/2018, referente à seleção de candidatos para provimento de vagas em cursos de graduação, com ingresso no 1º semestre de 2019. São 442 vagas disponíveis em 10 cursos de nível superior (entre licenciaturas, bacharelados e cursos de Tecnologia), distribuídos entre seis campi do Instituto: Petrolina, Petrolina Zona Rural, Floresta, Salgueiro, Serra Talhada e Santa Maria da Boa Vista.

A seleção utilizará o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), exclusivamente com base nos resultados obtidos pelos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) referente ao ano de 2018.

De acordo com o cronograma oficial da seleção, as inscrições serão realizadas entre os dias 22 e 25 de janeiro, exclusivamente pela internet, por meio do endereço eletrônico http://sisu.mec. gov.br.

Para o campus Floresta são disponibilizadas 25 vagas para o curso de Gestão da Tecnologia da Informação, para o período noturno. O curso tem duração de 3 anos.

O resultado da seleção está previsto para o dia 28 de janeiro. O prazo para a manifestação de interesse em participar da lista de espera será entre os dias 28/01 e 04/02.

Acesse abaixo o cronograma oficial do Sisu com estas e demais informações, bem com o calendário de matrículas no IF Sertão-PE para os candidatos selecionados, que também já está disponível, além do edital da seleção e outros dados referentes ao Sisu.

Acesse aqui os arquivos do Sisu 2019.1.

O que faz um Tecnólogo em Gestão de T.I?

O tecnólogo em Gestão da Tecnologia da Informação é habilitado a administrar recursos de infraestrutura física e logística da área de Tecnologia da Informação (T.I) em organizações públicas e privadas.

Entende-se por Gestor de T.I o profissional que tem conhecimento da área de computação, mas que possui também habilidades para gerenciar equipes; planejar entregas; organizar e viabilizar negócios; atuar nos setores de recursos humanos; criar, implantar e gerenciar redes; desenvolver softwares, aplicativos e websites; ou ainda criar e controlar serviços de sistemas operacionais e bancos de dados.