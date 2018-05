IF Sertão abre vagas para o curso de edificações em Serra Talhada

O IF Sertão-PE divulgou, na última quarta-feira (16), o edital n° 24/2018, referente às inscrições do processo seletivo para ingresso no segundo semestre deste ano dos cursos de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) no campus Serra Talhada e demais campi do Instituto. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 20 de junho, via internet (clique aqui).

Para o campus Serra Talhada estão sendo oferecidas 35 vagas no curso de Edificações, no período noturno. Os interessados devem se atentar quanto a esta modalidade, isso porque ela é específica para quem não possui o ensino médio completo e deseja concluí-lo, aliado ao ensino técnico.

A seleção será feita a partir da avaliação do histórico escolar dos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º anos ou 5ª a 8ª séries ou ciclos/fases equivalentes), usando como parâmetro para avaliação a média geral das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.

Para concorrer, é necessário ter concluído o 9º ano (antiga 8ª série) do Ensino Fundamental ou a 4ª fase da Educação de Jovens e Adultos e ter idade mínima de 18 anos completos até a data de efetivação da matrícula.

O candidato deverá obrigatoriamente levar entre os dias 21 de maio e 22 de junho os seguintes documentos: Cópia e original do Histórico Escolar de Ensino Fundamental (antigo 1º grau) (modelo ficha 18); 01 (uma) foto 3×4 atual, colorida, com fundo branco, para os candidatos dos grupos de concorrência B, C, F e G (autodeclarados pretos, pardos e indígenas); e Cópia e original de documento de identificação oficial com foto original, para os candidatos dos grupos de concorrência B, C, F e G (autodeclarados pretos, pardos e indígenas).

A lista de inscrições confirmadas será divulgada no dia 25 de junho e o resultado final do processo seletivo está previsto para o dia 3 de julho. Confira o edital n° 24/2018 aqui.