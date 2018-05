IF Sertão cancela aulas nesta segunda-feira (28) em Serra Talhada

Em virtude da paralisação nacional dos caminhoneiros e a dificuldade de acesso de alunos e servidores até o campus, a direção-geral do campus Serra Talhada do IF Sertão-PE, decidiu suspender todas as atividades letivas e administrativas a partir desta segunda-feira (28).

A medida já havia sido tomada desde o dia 25, porém, como a situação não foi normalizada, o expediente continuará suspenso.

Desta forma, os estudantes remanejados que iriam se matricular no curso de extensão “Atualização Teórico-prática em Citogenética Humana” nesta segunda-feira, devem esperar uma nova data de matrícula, que será divulgada em nossos canais oficiais posteriormente.

As atividades retornarão quando a situação for regularizada.