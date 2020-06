IF Sertão-PE abre inscrição para curso em Serra Talhada

O campus Serra Talhada do IF Sertão-PE está com inscrições abertas para o Curso Livre de Extensão em Sequência e Séries Infinitas. Para participar, é necessário que o estudante tenha cursado pelo menos uma disciplina de Cálculo ou equivalente em algum curso superior.

O curso é gratuito e será ministrado pelo professor Alex Magalhães. O objetivo é formar uma base conceitual introdutória, porém sólida, para alunos de cursos de exatas da área de atuação do campus Serra Talhada. Os encontros virtuais acontecerão ao longo de quatro sábados, das 8h às 13h, começando dia 20 de junho.

Os interessados que atendem ao pré-requisito, devem se inscrever no formulário disponibilizado pela Coordenação de Extensão (clique aqui), até o dia 18 de junho e além de informarem os dados pedidos, devem anexar fotocópias de RG e CPF. Ao todo estão sendo ofertadas 60 vagas. A seleção se dará por ordem de inscrição, e os candidatos selecionados receberão o link para acesso à plataforma do curso através do e-mail informado no ato da inscrição. Para ter acesso ao conteúdo do curso, o estudante deve ter também uma conta no Gmail.

A participação no curso garante certificado de 20h. Para saber mais detalhes acerca do conteúdo do curso, cronograma e demais informações acesse o edital 11/2020 aqui.