IF Sertão-PE abre inscrições do Processo Seletivo 2018 para cursos técnicos. Em Serra Talhada há vagas para cursos de Ensino Médio Integrado e Subsequente

O Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IF Sertão-PE) divulgou, nessa quarta-feira (11), o edital n° 55/2017, referente às inscrições do processo seletivo para os cursos técnicos, com entrada no primeiro e segundo semestre de 2018. Ao todo, são oferecidas 1.545 vagas, distribuídas entre todos os campi do Instituto. Para Serra Talhada há vagas para cursos de Ensino Médio Integrado e Subsequente.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 10 de novembro pelo site ou presencialmente, com a comissão organizadora do Processo Seletivo em cada campus, onde os candidatos poderão ter acesso a computadores. A taxa é de R$ 10 e deverá ser paga por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) gerada no ato da inscrição. Quem está inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e tem como comprovar baixa renda pode pedir isenção da taxa de inscrição até o dia 31 de outubro.

Na modalidade Técnico Integrado ao Médio, para os concluintes do 9º ano do Ensino Fundamental, estão disponíveis 705 vagas para diversos cursos técnicos em todos os sete campi. O campus Serra Talhada, oferece 35 vagas para Médio Integrado a Logística e 70 vagas para Médio Integrado a Edificações com duração de três anos. Para a modalidade subsequente (destinado a quem já terminou o Ensino Médio), são ofertadas 35 vagas para Técnico em Logística e 35 para Técnico em Refrigeração e Climatização.

Para se inscrever, os estudantes interessados devem necessariamente possuir um documento oficial com foto (como RG, ou Carteira de Habilitação, ou Carteira de Trabalho ou Passaporte) e o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) próprios. Para atender aos candidatos que ainda não possuem o RG, o IF Sertão-PE firmou uma parceria com o Expresso Cidadão de Petrolina. Os estudantes precisam agendar seu atendimento no site e se dirigir ao Expresso Cidadão para solicitar o seu documento. A carta de orientação e encaminhamento deve ser apresentada no dia.

Das 1.545 vagas, 50% são reservadas para alunos de escolas públicas. Existem critérios estabelecidos também com base na renda e autodeclaração de pretos, pardos e indígenas e pessoas com deficiência. As provas serão aplicadas no dia 3 de dezembro, das 13h20 às 17h20 (horário local). O resultado preliminar deve ser divulgado a partir do dia 20 de dezembro.

Acesse aqui o edital do Processo Seletivo 2018.

Cursos Superiores

Como tem sido em anos anteriores, o processo seletivo para ingresso nos cursos superiores de Tecnologia e Licenciaturas do IF Sertão-PE é feito por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), com base nas notas obtidas pelos concorrentes no Exame Nacional de Ensino Médio (Enem).