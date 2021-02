IF Sertão-PE abre inscrições para curso gratuito de Espanhol Básico

O campus Serra Talhada do IF Sertão-PE publicou, nesta quinta-feira (04) o edital nº 02/2021, para preenchimento de vagas no Curso de Espanhol Básico. São oferecidas 20 vagas para qualquer pessoa que queira aprender conceitos básicos do idioma.

As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas no período de 05 a 09 de fevereiro, através do link disponibilizado pela coordenação (clique aqui para se inscrever) . No formulário, os interessados deverão anexar cópias de alguns documentos, como RG, CPF e Comprovante de Residência. Caso o número de inscritos seja superior ao número de vagas, a seleção se dará mediante sorteio. O resultado final está previsto para ser divulgado dia 19 deste mês.

As aulas acontecerão sempre às quartas e sextas-feiras das 19h às 21h,e serão ministradas pelo professor Yeman Zapata. A plataforma utilizada para as aulas será o Google ClassRoom, e o início das atividades acontecerá dia 22 de fevereiro.

Confira o edital nº 02/2021, onde constam todas as informações acerca de horários, cronograma da seleção dentre outros aqui.