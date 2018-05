IF Sertão-PE abre inscrições para cursos do Proeja em quatro cidades do Sertão, entre elas está Serra Talhada

Começam a partir desta segunda-feira (21) as inscrições para o processo seletivo para o segundo semestre dos cursos de Educação de Jovens e Adultos (Proeja) do Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IF Sertão-PE). Ao todo, são 225 vagas distribuídas entre os campi Petrolina, Ouricuri, Salgueiro e Serra Talhada.

As inscrições podem ser feiras até o dia 20 de junho pela internet. Estão sendo oferecidas 95 vagas no campus Petrolina para os cursos de Edificações, Eletrotécnica e Informática. Em Salgueiro, estão sendo ofertadas 35 vagas para o curso de Edificações. Já no campus Ouricuri estão disponíveis 30 vagas no curso de Edificações e 30 no de Agroindústria. Enquanto que em Serra Talhada, são 35 vagas para o curso de Edificações.

A seleção para as turmas será feita através de uma avaliação do histórico escolar dos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º anos ou 5ª a 8ª séries ou ciclos/fases equivalentes). Podem participar estudantes que já tenham concluído o 9º ano do Ensino Fundamental ou a 4ª fase da Educação de Jovens e Adultos. É preciso também ter 18 anos até a data da matrícula.

A lista de inscrições confirmadas será divulgada no dia 25 de junho e o resultado final do processo seletivo está previsto para o dia 3 de julho. (G1)