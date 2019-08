IF Sertão-PE abre inscrições para cursos gratuitos de Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS no campus Serra Talhada

O campus Serra Talhada do IF Sertão-PE lançou o edital 14/2019, referente as inscrições em cursos de extensão. Estão sendo ofertados dois cursos de LIBRAS, em diferentes níveis de fluência. O primeiro, “Introdução à LIBRAS”, é voltado para o público geral, o único pré-requisito é ter o Ensino Fundamental Completo. O segundo, “LIBRAS Instrumental II”, é específico para quem já possui o certificado de nível básico da Língua.

O objetivo dos cursos é dar ênfase a diálogos, trabalhando situações práticas contextualizadas no uso da língua de sinais. Ambos os cursos já estão com inscrições abertas e seguem até esta sexta-feira (30), por meio do formulário online (disponível aqui). As aulas do nível avançado acontecerão sempre às terças-feiras, na sala 02 do campus, das 14:30 às 16:45 a partir do dia 03 de setembro. Já as do nível básico, às quartas-feiras, na sala 05, das 13h às 14h30, a partir do dia 04 de setembro.

A seleção se dará mediante sorteio, que ocorrerá no dia 02 de setembro, na sala da coordenação de extensão e relações empresariais do campus. Segundo o edital, para o curso de nível básico, será dada prioridade a professores e voluntários da APAE de Serra Talhada, no entanto, qualquer pessoa poderá se inscrever e concorrer a uma vaga. É preciso que o candidato leia atentamente ao edital, no qual constam informações importantes para a realização da inscrição.

Para mais detalhes sobre a seleção, conteúdo de cada curso e carga horária, acesse ao edital 14/2019 aqui.