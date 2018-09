IF Sertão-PE abre inscrições para o Processo Seletivo 2019. Há vagas para Serra Talhada

Começou nesta segunda-feira(17) as inscrições para o processo seletivo 2019 do Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IF Sertão-PE). Estão sendo oferecidas 1.615 vagas nos cursos técnicos das modalidades de Ensino Médio Integrado e Subsequente ao Ensino Médio. As vagas são para os campi Petrolina, Petrolina Zona Rural, Floresta, Salgueiro, Ouricuri, Serra Talhada e Santa Maria da Boa Vista. As inscrições seguem até o dia 23 de outubro.

As inscrições estão sendo feitas pela internet. De acordo com IF Sertão, os candidatos que não possuem acesso a computador ou internet poderão procurar os campi, onde serão disponibilizados locais para que possam se inscrever.

A taxa de inscrição custa R$ 10 e deverá ser paga, até o dia do vencimento, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) gerada no ato da inscrição. O pagamento deve ser feito em agências do Banco do Brasil. Quem está inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e tem como comprovar baixa renda pode pedir isenção da taxa de inscrição até o dia 01 de outubro.

As provas serão aplicadas no dia 18 de novembro, na cidade onde é ofertado o curso para o qual o candidato se inscreveu. A lista dos locais de prova será divulgada a partir de 12 de novembro. Outras informações sobre o processo seletivo estão no site da instituição.