IF Sertão-PE abre inscrições para oficina de Literatura de Cordel no campus Serra Talhada

O campus Serra Talhada do IF Sertão-PE, acaba de abrir inscrições para uma oficina sobre Literatura de Cordel.

O momento será ministrado pela professora de Língua Portuguesa do campus, Alane Luma, e ocorrerá no dia 08 de abril, nos turnos da manhã (das 9h às 12h) e da tarde (das 13h às 16h), numa sala de aula do campus.

O objetivo da oficina é resgatar a literatura de cordel, bem como inspirar alunos, servidores e comunidade de Serra Talhada, a realizarem esse tipo de produção, mantendo assim a tradição no município. Os interessados podem se inscrever de hoje (01), até o dia 04 de abril, através do IF Eventos (disponível aqui). Ao todo, são ofertadas 30 vagas, distribuídas nos dois turnos (15 vagas pela manhã e mais 15 à tarde).

A oficina pode ser realizada por qualquer pessoa, independentemente da escolaridade ou vínculo com o IF Sertão-PE. As inscrições são gratuitas e todos os participantes ganharão certificado.