IF Sertão-PE abre inscrições para oficinas de teatro, dança e pintura em Salgueiro

O campus Salgueiro do Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IF Sertão-PE) está com inscrições abertas para os interessados em participar de oficinas de teatro, dança e pintura. Podem se inscrever, até o dia 10 de março, os alunos e servidores da instituição e estudantes do ensino básico ou superior da cidade. A inscrição é feita pela internet.

São oferecidas no total 100 vagas, 50 delas para a oficina de teatro, 40 para a de dança e 10 para pintura. A primeira das capacitações disponibiliza uma turma no período da manhã e da tarde, às segundas-feiras, a segunda oficina tem turmas à tarde e à noite, às terças-feiras, e o curso de pintura montará o horário de acordo com a disponibilidade dos interessados, com aulas às quartas-feiras. Todas têm carga horária de 20 horas.

Caso o aluno prefira, é possível fazer a inscrição pessoalmente no Campus Salgueiro, com a coordenação discente. O horário de atendimento é das 8h às 12h e das 14h às 17h. O preenchimento das vagas será feito por ordem de chegada. Os nomes dos selecionados serão divulgados no dia 11 de março.

A previsão de início das aulas é 14 de março. Quem foi selecionado deve apresentar cópias e originais do RG ou CPF e do comprovante de vínculo com instituição pública de ensino no primeiro dia de aula. Outras informações estão disponíveis no edital.

Serviço:

Campus Salgueiro do IF Sertão-PE fica localizado no Km 508 da BR-232, na Zona Rural do município.