IF Sertão-PE abre inscrições para processo seletivo com 2.070 vagas para cursos técnicos em Serra Talhada e região

O Instituto Federal do Sertão Pernambucano – IF Sertão-PE publicou, na segunda-feira (09), os editais nº 43, 44/2020, que tratam do Processo Seletivo para ingresso nos cursos técnicos presenciais e à distância. São ofertadas em todos os campi do Instituto. Para o campus Serra Talhada, estão sendo oferecidas vagas nos cursos de Ensino Médio Integrado ao curso de Logística ou Edificações, e ainda cursos Subsequentes (para quem já concluiu o Ensino Médio), em Refrigeração e Climatização e Logística.

Modalidades – A modalidade “Integrado ao Ensino Médio” é voltada para os concluintes do 9º ano do Ensino Fundamental. Nessa categoria, em Serra Talhada são oferecidas vagas para os seguintes cursos: Edificações (35 vagas – manhã) e Logística (35 vagas – manhã / 35 vagas – tarde). Para a modalidade “Subsequente ao Ensino Médio”, destinada a quem já concluiu o Ensino Médio, são oferecidas oportunidades para os cursos de Logística (35 vagas – tarde / 35 vagas – noite) e Refrigeração e Climatização (35 vagas – tarde / 35 vagas – noite) . Os estudantes interessados devem ficar atentos na hora de realizar sua inscrição, visto que o Processo Seletivo acontece simultaneamente em todos os campi do Instituto, então quem deseja estudar em Serra Talhada, deve se inscrever num curso disponível pelo campus.

Inscrições – As inscrições são gratuitas e devem ser feitas entre os dias 09 de novembro e 20 de dezembro, exclusivamente pela internet, no endereço: aluno.ifsertao-pe. edu.br. A seleção será feita através de análise de histórico escolar. Por isso, no momento da inscrição, o candidato deve anexar o documento (ficha 18, para estudantes do Nível Fundamental; ficha 19, para Nível Médio) e inserir as notas, exigidas no respectivo edital, no sistema.

Os candidatos que se inscreverem para a modalidade “Médio Integrado” devem inserir as médias de Português, Matemática, História e Geografia dos 6º, 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental. Já os candidatos às vagas da modalidade “Subsequente ao Ensino Médio” devem apresentar as médias de Português e Matemática dos 1º e 2º anos do Ensino Médio ou as notas do Exame Nacional do Ensino Médio.

Este ano, o curso PROEJA no campus Serra Talhada será oferecido juntamente com a Escola de Referência em Ensino Médio Solidônio Leite, e o Processo Seletivo ocorrerá diretamente no colégio.

Modelo de declaração de desempenho escolar – Caso o candidato não tenha acesso ao histórico escolar ou documento equivalente para realizar a inscrição, poderá utilizar uma declaração emitida pela escola, seguindo o modelo disponibilizado pelo IF Sertão-PE nos editais do Processo Seletivo. A declaração deve constar as informações pessoas e notas necessárias para a inscrição, além de estar assinada e carimbada pelo responsável pela escola. No caso de declarações incompletas, a inscrição será indeferida.

Aos candidatos que ainda não têm o histórico escolar, o IF Sertão-PE orienta que providenciem o mais breve possível o documento. Essa medida de antecipação é para evitar perda de prazo da inscrição, em casos onde as escolas necessitam de tempo para a emissão do documento.

Cotas – Metade do total de vagas é reservada para candidatos egressos de escolas públicas, sendo 50% reservadas para estudantes com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e 50% para egressos de escola pública independente de renda. Dentro desses percentuais, também serão reservadas vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas e para pessoas com deficiência.

Prazos – As inscrições acontecem entre o dia 09 de novembro e 20 de dezembro. A partir do dia 22 de dezembro, será publicada a lista preliminar de candidatos inscritos. Os recursos às inscrições não homologadas devem ser apresentados nos dias 23 e 24 de dezembro. O resultado da análise dessas contestações será divulgado no dia 29 de dezembro. O resultado preliminar da seleção será publicado no dia 27 de janeiro de 2021. Os candidatos terão os dias 28 e 29 de janeiro de 2021 para apresentarem recursos. O resultado final será conhecido no dia 04 de fevereiro de 2021.

Outras informações, como cronograma completo, orientações sobre documentação e demais dados estão disponíveis nos editais. Caso o candidato tenha dúvidas, poderá enviar um e-mail para [email protected], ou procurar o IF Sertão-PE nas redes sociais.

Faça sua inscrição aqui.

Clique aqui para acessar o edital da modalidade “Ensino Médio Integrado” (Edital 43/2020)

Clique aqui para acessar o edital da modalidade “Subsequente ao Ensino Médio” (Edital 44/2020)