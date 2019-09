IF Sertão-PE abre inscrições para transferência externa e portadores de diploma para o curso de Engenharia Civil no campus Serra Talhada

O IF Sertão-PE acaba de lançar o edital nº 55/2019, referente à abertura de inscrições para o processo seletivo destinado ao preenchimento de vagas através dos critérios de transferência e portador de diploma, para ingresso no segundo semestre do ano letivo de 2019. São 3 vagas para transferência externa, e 2 vagas para portadores de diplomas, especificamente para o curso de Engenharia Civil, ofertado no campus Serra Talhada.

As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 04 de setembro, por meio deste link (clique aqui). Para a admissão por meio de transferência externa, o curso Superior de origem terá que ser reconhecido pelo Ministério da Educação e mantido por Instituição Nacional de Ensino Superior credenciada ou, ainda, oferecido por Instituição Estrangeira de Ensino Superior reconhecida pelo órgão competente do governo no país de origem.

Quem deseja ingressar como Portador de Diploma, é necessário que o candidato tenha sido diplomado anteriormente em curso de graduação de outra instituição de ensino superior (IES) autorizado ou reconhecido pelo MEC ou pelos Conselhos Estaduais de Educação, que deseja obter habilitação em outro curso.

A seleção tanto para Transferência quanto para Portador de Diploma será realizada por meio de análise da documentação de inscrição e pela apuração do Coeficiente de Rendimento Escolar (CRE), registrado no Histórico Escolar do curso superior. É muito importante que todos os interessados leiam atentamente ao edital, onde constam todas as informações e documentos necessários para a inscrição.

Tenha acesso ao edital 55/2019 aqui.