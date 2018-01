IF Sertão-PE abre mais 35 vagas para curso de Física em Serra Talhada

O campus Serra Talhada do IF Sertão-PE oferece, desde o ano passado, o curso Licenciatura em Física, seu primeiro de nível superior. Desta forma, para este semestre, serão abertas mais 35 vagas, a turma terá aulas no turno matutino.

A seleção será feita a partir da nota do candidato no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), pelo site do SISU, entre os dias 29 de janeiro e 01 de fevereiro. É importante que os interessados em estudar em Serra Talhada delimitem o campus que desejam, visto que o IF Sertão-PE também oferece Licenciatura em Física nos campi Salgueiro e Petrolina.