IF Sertão-PE continua com inscrições abertas para cursos de Ensino Médio e Técnico em Serra Talhada

O Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IF Sertão-PE) continua com inscrições abertas para o Processo Seletivo para ingresso, no primeiro e segundo semestres letivos de 2019, nos cursos técnicos das modalidades de Ensino Médio Integrado e Subsequente ao Ensino Médio ofertados pela Instituição. Para o campus Serra Talhada estão sendo oferecidas 245 vagas, divididas entre os cursos de: Logística, Edificações e Refrigeração e Climatização.

As inscrições seguem até o dia 23 de outubro. É de extrema importância que o candidato leia atentamente o edital, para que fique ciente das exigências da Seleção. As inscrições estão sendo realizadas por meio do link http://ps.ifsertao-pe. edu.br/. Candidatos que não possuam acesso a computador ou internet poderão procurar o campus, onde serão disponibilizados locais para que possam se inscrever.

Na modalidade Técnico Integrado ao Médio (para concluintes do 9º ano, ou antigo Ensino Fundamental), o IF Sertão-PE oferece os cursos de Edificações e Logística. Para o Técnico Subsequente, destinado àqueles que já concluíram o Ensino Médio, as vagas são para Logística e

Refrigeração e Climatização. O quadro de vagas por curso e por campus deve ser consultado no anexo I do edital, que explica detalhadamente também o sistema de cotas adotado pelo Instituto.

O procedimento de inscrição envolve cadastro inicial no sistema de inscrições, preenchimento de todos os dados do formulário e pagamento da taxa, que custa R$ 10 e deverá ser paga, até o dia do vencimento, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) gerada no ato da inscrição. O pagamento se realiza exclusivamente em agências do Banco do Brasil.

É indispensável que o candidato possua Cadastro de Pessoa Física (CPF) próprio, não sendo permitido o uso do documento de pais ou responsáveis. Caso o candidato ainda não tenha CPF, deve procurar uma agência dos Correios, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal ou Receita Federal e providenciá-lo. Também é necessário ter documentação própria de identificação com foto, como Registro Geral (RG), Carteira de Trabalho, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou passaporte. O documento utilizado no ato da inscrição deve ser apresentado no dia de realização das provas.

Para o candidato menor de idade, será permitido fazer a inscrição com a certidão de nascimento ou com o protocolo de emissão do documento de identificação (RG), porém se faz obrigatório a apresentação de documento com foto no dia da prova. Além destes documentos, é preciso ter um endereço de correio eletrônico, ou seja, uma conta de e-mail válida e em uso. Caso não possua, é indispensável que o candidato crie.

As provas serão aplicadas no dia 18 de novembro, e lista dos locais de prova será divulgada a partir de 12 de novembro. Os portões de acesso aos locais de provas serão abertos às 12h20 e fechados às 13h20. As provas terão duração de quatro horas. Para os cursos de nível Médio Integrado ao Técnico, a prova constará de 40 questões, divididas entre Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, História e Ciências. Já para os cursos Subsequentes, os candidatos deverão responder 30 questões, relativas às disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.

Outras informações, como cronograma completo, conteúdo programático das provas, orientações sobre documentação e demais dados estão disponíveis no edital nº 49/2018 que rege o Processo Seletivo 2019.

Clique aqui para acessar o edital.

Mais interessados, poderão assistir ao vídeo feito para o Processo Seletivo 2019 em nosso canal do Youtube.