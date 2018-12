IF Sertão-PE de Serra Talhada abre inscrições para curso de Edificações na modalidade PROEJA nesta terça-feira (11)

As inscrições para o curso de Edificações na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) do Campus Serra Talhada do IF Sertão-PE serão abertas nessa terça-feira (11). A informação consta no Edital n° 17/2018, referente ao processo seletivo para ingresso no primeiro semestre de 2019. Os cadastros podem ser feitos via internet, neste link.

O campus oferece 35 vagas no período noturno. A modalidade exige que o candidato não possua Ensino Médio completo e deseje concluí-lo juntamente com uma formação técnica, no caso, Edificações.

Os candidatos serão avaliados pelo histórico escolar dos anos finais do Ensino Fundamental, usando como critério a média geral nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. Pode participar somente quem concluiu o Ensino Fundamental ou a 4ª fase da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A idade mínima requisitada é 18 anos.