IF Sertão-PE de Serra Talhada abre inscrições para cursos gratuitos de extensão

Estão abertas até o dia 9 de setembro as inscrições para os cursos de “Estratégias de Leitura em Língua Inglesa” e “Libras Instrumental”, realizados pelo Campus Serra Talhada do IF Sertão-PE. O Edital n° 013/2018, referente aos cursos de extensão, foi divulgado pela unidade nessa quarta-feira, 5. A principal característica dessas capacitações é oferecer uma formação mais rápida e específica ao estudante. Elas são realizadas em poucos meses e todas garantem certificado.

O curso de “Estratégias de Leitura em Língua Inglesa” oferece 10 vagas especificamente para estudantes de nível superior ou que já tenham concluído. Já o de “Libras Instrumental” é aberto ao público em geral e conta com 20 vagas, exigindo somente o Ensino Fundamental completo. O objetivo é dar ênfase aos diálogos básicos, trabalhando situações práticas contextualizadas no uso da língua de sinais.

A coordenação de extensão do campus disponibilizou um formulário online para facilitar a inscrição. O candidato deve preencher todos os campos e sinalizar qual curso deseja integrar. Os participantes serão selecionados mediante sorteio no dia 12 de setembro no auditório do campus.