IF Sertão-PE de Serra Talhada prorroga inscrições para curso de Edificações na modalidade PROEJA

O Campus Serra Talhada do IF Sertão-PE prorrogou até o dia 16 de janeiro as inscrições do processo seletivo para ingresso no primeiro semestre de 2019 no curso de Edificações, na modalidade PROEJA (Educação de Jovens e Adultos). Os registros podem ser feitos neste site ou no próprio campus, onde está disponível um computador com acesso à internet de segunda à sexta-feira. As outras datas do edital também foram adiadas.

São oferecidas 35 vagas no período da noite para quem não possui Ensino Médio completo e deseja concluí-lo. O candidato deve preencher todos os dados solicitados no formulário para efetivar a inscrição. Quem não conseguir fazer o procedimento pode ir ao campus e proceder a inscrição com o auxílio de um servidor.

O processo de seleção será feito através da avaliação do histórico escolar dos anos finais do Ensino Fundamental (6° ao 9° ano ou 5ª a 8ª série), usando como parâmetro a média geral das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. O resultado final vai ser divulgado no dia 1° de fevereiro.