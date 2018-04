IF Sertão-PE divulga edital para concessão do uso da cantina do campus Serra Talhada

Acaba de ser publicado oficialmente o edital do Pregão Presencial 02/2018, referente a concessão do direito de uso e exploração de serviços de cantina no campus Serra Talhada do IF Sertão-PE. Os interessados deverão ler atentamente a todos os itens do edital do pregão para formularem suas propostas.

O pregão acontecerá presencialmente com todos os interessados, no dia 16 de maio, a partir das 9h30min, na sede do campus, localizada às margens da PE 320, Km 126, S/N, Fazenda Estreito, Zona Rural, Serra Talhada-PE, sentido Calumbi. Para esta licitação poderão participar tanto pessoas físicas quanto jurídicas, desde que atendam as exigências descritas no edital.

Os espaços onde será instalada a cantina, estão disponíveis para visita técnica das licitantes que tiverem interesse em conhecê-los previamente. Estas visitas deverão ser agendadas com o Departamento de Administração e Planejamento do campus, através do telefone (87) 9 8866-1978 ou pelos e-mails: [email protected] ou [email protected] edu.br, até cinco dias úteis antes da data do pregão.

Confira aqui o edital:

Edital do Pregão Presencial 02/2018

Relação de itens do pregão