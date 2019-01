IF Sertão-PE divulga processo seletivo simplificado para contratação de professores substitutos em Serra Talhada

O Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IF Sertão-PE) lançou no último dia 26 de dezembro, o edital nº 26/2018, referente à contratação de Professores Substitutos por meio de seleção simplificada. As inscrições estão sendo realizadas desde o dia 02 e seguem até 13 de janeiro de 2019.

São 13 vagas disponíveis, distribuídas entre vários campi do Instituto e, para o campus Serra Talhada, há vagas para profissionais formados em Biologia, Arquitetura e Engenharia Civil. A remuneração pode chegar a R$ 4.272,99.

O tempo de duração do contrato é específico para cada vaga, e pode ser consultado no edital. Há também vagas para Administração, Aquicultura, Filosofia, Física, Língua Portuguesa, Tecnologia em Alimentos, Química e História.

Para se inscrever, o candidato deve preencher a ficha de inscrição disponível no endereço eletrônico http://concurso. ifsertao-pe.edu.br/copese, pagar a taxa, no valor de R$ 60, e entregar presencialmente a documentação necessária.

O Processo Seletivo constará das modalidades de Provas de Desempenho Didático, que serão realizadas nos dias 5 e 6 de fevereiro; e avaliação dos Títulos, o dia 7 de fevereiro. O resultado parcial deve sair no dia 8 de fevereiro.

Acesse aqui o edital nº 26/2018.