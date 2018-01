IF Sertão-PE divulga resultado final do processo seletivo 2018; confira

Foi divulgado nessa quarta-feira (10), o resultado final do Processo Seletivo 2018 para os cursos técnicos nas modalidades Médio e Subsequente dos campi Petrolina Zona Rural, Petrolina, Floresta, Salgueiro, Ouricuri, Serra Talhada e Santa Maria da Boa Vista do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano (IF Sertão-PE).