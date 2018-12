IF Sertão-PE divulga resultado final do Processo Seletivo 2019 para cursos técnicos

O Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IF Sertão-PE) divulgou nessa sexta-feira (21) o resultado final do Processo Seletivo 2019, referente aos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio e cursos Subsequentes e a lista com o resultado dos recursos contra o resultado preliminar. De acordo com o Instituto, a convocação para a matrícula, em que constam os nomes de todos os candidatos que ocuparão vagas, será divulgada a partir da quinta-feira (27).

Segundo o IF Sertão-PE, é estritamente necessário que todos os candidatos, inclusive os excedentes, acessem a convocação para matrícula, uma vez que poderão ser chamados logo para efetuarem matrícula.

As listas com os resultados finais de cada campus, e o resultado de recursos contra o resultado preliminar do Processo Seletivo 2019 estão disponíveis no site do IF Sertão-PE.