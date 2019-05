IF Sertão-PE e UAST promovem exposição de projetos para comunidade Serra Talhada

Na noite da última terça-feira (21), estudantes e servidores do IF Sertão-PE e da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE/UAST), estiveram na praça da academia das cidades, em Serra Talhada, para demonstrar à comunidade um pouco do que tem sido realizado nas instituições nas áreas de pesquisa e extensão.

O momento serviu para que fossem questionados alguns pontos relacionados ao contingenciamento de gastos pelo Ministério da Educação, anunciado no último dia 30 de abril. Com a presença de alunos, professores, pais, técnicos administrativos a exposição envolveu boa parte das pessoas que passavam pelo local.

Segundo o Diretor-Geral do campus, Kleyton Nunes, a exposição foi importante pois esclareceu a muitas pessoas acerca do Instituto. “Notamos que muitas pessoas ainda se questionam sobre o que é o IF Sertão-PE, o que desenvolvemos aqui no campus. A ideia é que realizemos mais momentos como este, além do mais, estamos de portas abertas para quem quiser conhecer nossos projetos e ações”, finalizou.

Da assessoria