IF Sertão-PE está com inscrições abertas para seleção de técnicos especializados em Libras. Há vagas para Serra Talhada

O Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IF Sertão-PE) está com inscrições abertas até a quinta-feira (22) para o processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais técnicos especializados em Língua Brasileira de Sinais (Libras). A instituição está oferecendo cinco vagas, que serão destinadas para os campi Petrolina, Salgueiro, Serra Talhada, Santa Maria da Boa Vista e Ouricuri.