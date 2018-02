IF Sertão-PE inscreve para transferência externa ou interna, portador de diploma, reingresso e professor da rede pública

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Instituto Federal do Sertão de Pernambuco (IF Sertão – PE) que visa o preenchimento de vagas por meio de transferência externa e interna, de reingresso de outra Instituição de Ensino Superior (IES), e para candidato portador de diploma ou professor da rede pública. Ao todo, são 70 vagas distribuídas nos campi de Salgueiro, Petrolina e Petrolina Zona Rural. Não há taxa de inscrição.