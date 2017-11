IF Sertão-PE promove “Inscrição Itinerante” do Processo Seletivo nas praças de Serra Talhada

O IF Sertão-PE continua com inscrições abertas para o Processo Seletivo 2018, que pretende preencher vagas em cursos de Ensino Médio e Técnico Subsequente em todos os seus campi. O campus Serra Talhada, oferece 35 vagas para Médio Integrado a Logística e 70 vagas para Médio Integrado a Edificações com duração de três anos. Para a modalidade subsequente (destinado a quem já terminou o Ensino Médio), são ofertadas 35 vagas para Técnico em Logística e 35 para Técnico em Refrigeração e Climatização.

Com o objetivo de facilitar a inscrição de quem está com dificuldade de acesso ao site do Instituto ou com dúvidas acerca dos cursos, horários e provas, durante toda essa semana (06 a 10 de novembro), a equipe do campus Serra Talhada está promovendo a “Inscrição Itinerante” que levará até alguns pontos da cidade um estande móvel onde serão realizadas inscrições, impressão de boletos e repassadas informações diversas aos candidatos.

Na segunda e terça-feira (06 e 07), a equipe do campus Serra Talhada estará Praça da Academia das Cidades, no bairro IPSEP. Nos dias 08 e 09, o estande ficará na Avenida Afonso Magalhães (próximo a AESET – FAFOPST) e no dia 10 na praça do bairro Alto do Bom Jesus. A equipe ficará nesses pontos das 18 às 22h.

É necessário ressaltar que as inscrições podem ser feitas a qualquer horário pela internet através do link ( http://selecao.ifsertao-pe. edu.br/copese), até o dia 16 de novembro. A inscrição custa RS:10 reais e as provas serão realizadas no dia 03 de dezembro a partir das 13h. Para se inscrever o candidato precisa possuir RG e CPF próprios.