IF Sertão-PE promove minicurso de Marketing Digital para empresários e profissionais liberais de Serra Talhada

O campus Serra Talhada do IF Sertão-PE promoverá, nos dias 25 e 26 de setembro, oficinas e minicursos relacionadas à marketing digital para empresas. A realização dos cursos, fazem parte do projeto de extensão “”Comunicando o uso de TIC’s pelas empresas de Serra Talhada”.

No dia 25, a partir das 13h, haverá uma oficina com o tema “Introdução ao Marketing Digital”, ministrada pela empresária Carla Cavalcanti. Os presentes discutirão conceitos e problematizações relacionadas ao marketing na era digital. No turno da noite, a oficina tem continuidade, explorando o planejamento do marketing digital bem como as estratégias adotadas pelas empresas.

No dia 26, os minicursos acontecem apenas no período da noite, a partir das 19h. O primeiro, ministrado pelos servidores do setor de comunicação do campus Serra Talhada, falará sobre as funcionalidades do Facebook e Instagram para as empresas, e a segunda, que tem a professora Thais Lopes como facilitadora, apresentará funcionalidades das ferramentas Google e What’s App para os negócios.

O público-alvo dos cursos são profissionais do comércio, empresários e profissionais liberais de Serra Talhada e região que querem aprimorar seu negócio através do Marketing Digital. As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas através do fomulário de inscrição (disponível aqui), até o dia 23 de setembro.

Confira aqui a programação completa dos cursos.