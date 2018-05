IF Sertão-PE promoverá a I Semana de Física do campus Serra Talhada

Em celebração ao dia do Físico, comemorado no dia 19 de maio, o campus Serra Talhada do IF Sertão-PE promoverá nos dias 17 e 18 deste mês, a I Semana de Física. O evento é um dos primeiros promovidos pelo colegiado do curso, que é o primeiro de nível superior do campus.

A programação está bem diversificada e se dará nos turnos vespertino e noturno. A abertura será realizada no auditório do campus a partir das 19h do dia 17, e contará com uma peça teatral, mostrando as mulheres que fizeram História na ciência mundial. Logo após, os presentes assistirão a uma palestra sobre sustentabilidade e uso consciente de energia.

No dia seguinte, a partir das 13h, será realizada exposição de experimentos desenvolvidos pelos alunos do curso de Física e a noite, os presentes assistirão a palestras sobre grafenos e simulações computacionais. O evento é aberto para estudantes do campus e de instituições públicas e privadas da região. Confira a programação completa da I Semana de Física clique aqui.